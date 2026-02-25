Leonardo si va verso un significativo aumento del dividendo

Leonardo chiude il 2025 con risultati in forte crescita, superando le previsioni: i ricavi salgono dell’11 per cento a 19,5 miliardi di euro, mentre l’indebitamento si riduce del 44 per cento, scendendo a 1 miliardo grazie anche alla cessione di Underwater Armaments & Systems. L’amministratore delegato Roberto Cingolani ha sottolineato come gli obiettivi siano stati superati, con risultati leggermente migliori della guidance. Le performance consentiranno anche un aumento del dividendo, stimato intorno al 20 per cento, in linea con la crescita dell’utile netto. Nonostante ciò, il titolo in Borsa ha chiuso in calo del 3,79 per cento. Nel dettaglio, gli ordini raggiungono i 23,8 miliardi di euro, in aumento del 13,5 per cento, sostenuti in particolare dal settore Aeronautica e da una domanda di sicurezza ancora elevata. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

