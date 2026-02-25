leonardo dedica la sala del cda a pier francesco guarguaglini

Si è svolta oggi presso la sede Leonardo di Piazza Montegrappa a Roma la cerimonia che ha intitolato la Sala del Consiglio di amministrazione alla memoria dell’Ingegner Pier Francesco Guarguaglini, per il fondamentale contributo alla crescita e all’affermazione del Gruppo a livello globale. Il Presidente di Leonardo, Stefano Pontecorvo, e dall’amministratore delegato e direttore generale, Roberto Cingolani hanno espresso la loro gratitudine e il profondo legame durante la cerimonia che si è svolta proprio nel giorno del compleanno dell’Ing, Guarguaglini, alla presenza dei familiari. I vertici di Leonardo hanno donato una targa commemorativa alla moglie, Ing. Marina Grossi, in ricordo del manager che ha guidato il gruppo Finmeccanica “in una stagione caratterizzata da visione industriale, scelte strategiche e costruzione di alleanze internazionali”, riporta una nota di Leonardo. 🔗 Leggi su Formiche.net

Leggi anche:

Morto Pier Francesco Guarguaglini, addio al manager che guidò Finmeccanica (Leonardo)

Addio a Pier Francesco Guarguaglini, l’uomo che ha reso grande Finmeccanica (oggi Leonardo). Aveva 88 anni