Leonardo chiude un anno con risultati superiori alle aspettative Tutti i numeri

I risultati preliminari del 2025 confermano e rafforzano la traiettoria di crescita di Leonardo, che chiude l’esercizio con tutti gli indicatori economico-finanziari in significativo miglioramento rispetto all’anno precedente, superando le guidance già riviste al rialzo nel corso dell’anno. È la tendenza che emerge dall’esame condotto dal Consiglio di Amministrazione del gruppo, che fotografa un’azienda in piena accelerazione, capace di coniugare espansione dei volumi, miglioramento della redditività e progressiva riduzione dell’indebitamento. Una crescita su tutti i fronti Leonardo chiude il 2025 con ordini pari a 23,8 miliardi di euro, in crescita del 13,5% rispetto al 2024 — o del 14,5% sulla base del perimetro omogeneo, al netto del contributo del business Underwater Armaments & Systems ceduto nel corso dell’anno. 🔗 Leggi su Formiche.net

