Leonardo | boom ordini e EBITDA +14,9% debito in miglioramento

Leonardo ha registrato un aumento degli ordini e un EBITDA salito del 14,9%, grazie a una domanda crescente nel settore aerospaziale. La società ha migliorato anche la sua situazione finanziaria, riducendo il debito complessivo. La crescita si deve a contratti siglati con clienti internazionali e a investimenti strategici in tecnologia. I risultati preliminari indicano un progresso chiaro rispetto all’anno precedente, mentre la compagnia continua a puntare su innovazione e espansione.

Leonardo ha annunciato oggi i risultati preliminari dell'esercizio 2025, che evidenziano una performance particolarmente positiva ed in significativa crescita rispetto all'esercizio precedente. Il CdA ha approvato ieri i risultati del 2025, mentre l'aggiornamento del Piano industriale sarà presentato il prossimo 12 marzo a Roma. Efficienza e posizionamento strategico. "I risultati preliminari del 2025 evidenziano un sensibile aumento di tutti gli indicatori economico-finanziari oltre ad una significativa riduzione dell'indebitamento netto di Gruppo. Grazie ai target raggiunti, abbiamo superato le sfidanti guidance già incrementate nel corso dell'anno", ha affermato Roberto Cingolani, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo.