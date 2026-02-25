Leo Gassmann dopo l’esibizione all’Ariston esce il video ufficiale di Naturale

credit: Francesco Rampi SANREMO – Dopo l’intensa performance di ieri sera al Teatro Ariston, Leo Gassmann ha pubblicato il videoclip del singolo “Naturale”. PERDERSI per RITROVARSI, un ragazzo e una ragazza sono bendati e si trovano in due zone opposte della città di Roma, affrontando la giungla urbana, sfruttando i propri sensi, parlando con le persone, fino ad incontrarsi finalmente a Piazza di Spagna. Il singolo è scritto da Leo con Francesco Savini, Mattia Davì e Alessandro Casali. “Naturale è un grido d’amore, incita le persone a volersi più bene, a valorizzare chi si ha accanto nella propria vita. Credo che ognuno di noi troverà un significato diverso in questa canzone, da mettere al sicuro nel posto giusto del proprio cuore”, racconta Leo Gassmann. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

