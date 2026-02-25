lente sui dolci di carnevale blitz dei nas in pasticceria sigilli a 147 chili di prodotti

I Nas di Parma hanno sequestrato 147 chili di dolci di carnevale durante un’ispezione in una pasticceria locale. La causa riguarda il mancato rispetto delle norme di sicurezza alimentare, segnalato dall’uso di ingredienti non autorizzati. Gli agenti hanno trovato prodotti preparati in condizioni igieniche precarie e senza etichette chiare. L’intervento si inserisce nel rafforzamento dei controlli in vista del Carnevale, quando la produzione di dolci tradizionali aumenta considerevolmente.

Controlli mirati in vista del Carnevale da parte dei Carabinieri del Nas di Parma, che hanno intensificato le ispezioni nelle province di Parma, Piacenza, Modena e Reggio, alla luce dell’aumento della produzione dei tipici dolci del periodo. In città i militari hanno effettuato diversi interventi che hanno portato a sanzioni e sequestri. In città, all’interno di un’attività dedita alla produzione dolciaria, sono stati sequestrati 147 chilogrammi di preparati per dolci, per un valore commerciale di circa mille euro. I prodotti riportavano una data di conservazione scaduta ed erano custoditi promiscuamente insieme ad altri alimenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Carenze igieniche e prodotti non tracciati: sequestrati oltre 2mila chili di dolci di CarnevaleDurante controlli dei carabinieri del Nas nelle province di Benevento, Avellino e sulla Costiera Amalfitana, sono stati trovati dolci di Carnevale con gravi carenze igieniche.

Blitz dei Nas nel Sannio: due tonnellate di dolci sequestrate e attività chiusaI Nas del Sannio hanno effettuato un blitz che ha portato al sequestro di due tonnellate di dolci e prodotti da forno.

