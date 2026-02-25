Legambiente | Col data center Sos emissioni

Il progetto di un data center a Certosa ha sollevato preoccupazioni a causa delle elevate emissioni di CO2, legate alla crescente domanda di servizi digitali. La conferenza di servizi di venerdì mira a valutare gli impatti ambientali e a trovare soluzioni per ridurre l’effetto sull’aria e sul territorio. Le autorità e le associazioni ambientaliste si incontrano per discutere le modalità di realizzazione e le eventuali alternative sostenibili. La decisione finale potrebbe influenzare il futuro del quartiere.

Si terrà venerdì la Conferenza di servizi per discutere il progetto di un data center da realizzare a Certosa. Accanto alle osservazioni di cittadini, associazioni, Comuni vicini tra cui Pavia e Borgarello, saranno presentate anche quelle di Legambiente. "Pavia si classifica seconda provincia in Italia per morti dovute al pm 2,5 – si legge nelle 17 pagine del documento – Grazie a una politica del fare che non ne ha adeguatamente tenuto conto a livello regionale, provinciale e spesso anche locale, la provincia di Pavia è tra le prime in Lombardia per emissioni e in quasi dieci anni ha fatto pochissimi passi avanti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

