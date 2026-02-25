Lega Navale di Falconara incontro in comune con il sindaco | tante le attività in cantiere

FALCONARA MARITTIMA - Vivere il mare sotto il segno dell’inclusione, dello sport e della cultura marinara: è la filosofia della Lega Navale italiana, attiva da anni a Falconara con una sezione territoriale. I nuovi rappresentanti dell’associazione locale, nominati dopo il rinnovo di fine 2025, hanno incontrato il sindaco Stefania Signorini nella mattinata di martedì 24 febbraio. Al Castello sono arrivati il neopresidente Rocco Francesco Amato e la vicepresidente e segretaria Marilisa Durante. I due componenti del direttivo hanno portato i saluti dell’intero direttivo, composto anche dal direttore sportivo Daniele Montali, dalla tesoriera Marisa Del Papa e dai consiglieri G. Carnevali, S. Vicini e C. Picciafuoco Nel corso dell’incontro è stato illustrato il programma delle attività della Sezione falconarese, realtà storica e dinamica del territorio, impegnata nella promozione della cultura del mare, della pratica sportiva e dell’inclusione sociale. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

