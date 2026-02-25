Lectio magistralis suor Thevenin e poi l' evento con lo Sgargabonzi | gli eventi di oggi
Suor Thevenin ha tenuto una lectio magistralis, attirando un pubblico interessato alla sua esperienza. La sua presenza si deve alla richiesta di approfondimento su temi sociali e spirituali. Successivamente, lo spettacolo con lo Sgargabonzi ha coinvolto giovani e adulti, offrendo uno spaccato di comicità e riflessione. Entrambi gli eventi si sono svolti nel centro storico, arricchendo la giornata culturale della città. La giornata continua con altri appuntamenti previsti in serata.
Ecco gli eventi di oggi, mercoledì 25 febbraio, nell'Aretino. Arezzo - 2 giugno 1946: le italiane al voto. Questo il tema della lectio che la professoressa Patrizia Gabrielli terrà, tra le 10 e le 12 nell'aula vasariana di piazza del Praticino ad Arezzo. L'iniziativa è dell'Istituto storico aretino della Resistenza e dell'età contemporanea in collaborazione con il Liceo Petrarca di Arzezo in occasione dell'ottantesimo della Repubblica.
Corsi, mostre, teatro e laboratori. A Casa Thevenin il libro che racconta suor Gabriella, gli eventiOggi a Casa Thevenin si svolgono diversi eventi incentrati sulla cultura.
“Gabriella Thevenin. Fondatrice di una città cristiana”: il libro di Italo Farnetani dedicato alla figura di suor TheveninIl 28 gennaio ad Arezzo sarà presentato il libro di Italo Farnetani dedicato a Gabriella Thevenin, fondatrice di una città cristiana.