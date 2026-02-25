Le storie di chi non emigra e affronta la siccità in Guatemala

La lunga siccità ha colpito il Guatemala, portando molte famiglie di agricoltori a vivere in condizioni di estrema difficoltà. La scarsità d’acqua rende impossibile coltivare i campi e sostenere le proprie famiglie. Queste persone scelgono di restare, affrontando ogni giorno la mancanza di risorse e il rischio di perdere tutto. La loro resistenza mostra quanto siano forti di fronte a un problema che sembra senza via d’uscita.

Il corredor seco è un’area dell’America Centrale lunga 1.600 chilometri, che si estende attraverso Guatemala, Honduras, El Salvador e Nicaragua. Ci vivono più di undici milioni di persone, occupate soprattutto nella coltivazione di cereali. La regione è particolarmente esposta agli effetti della crisi climatica: lunghi periodi di siccità sono seguiti da intense precipitazioni, con conseguenze enormi sulla sicurezza alimentare della popolazione. La maggior parte dei piccoli agricoltori vive in povertà e molti sono costretti a emigrare, soprattutto verso gli Stati Uniti. Il reportage di Simona Carnino, un estratto dal documentario Esperando la lluvia de mayo, è stato girato durante la stagione secca nel corredor seco guatemalteco. 🔗 Leggi su Internazionale.it

