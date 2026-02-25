Le relazioni fra Italia e Albania 1910-1940 presentazione del libro dello storico militare Lucarelli

La libreria Gioberti ospita, venerdì 27 febbraio alle 17,30, la presentazione del volume di Lucarelli, in collaborazione con l'Associazione Culturale Adriatiku. Dialogano con l’autore Paolo Caselli, giornalista e cultore di storia militare, e il Professor Ugo Barlozzetti, esperto di storia e strategia militare. Un Paese così vicino, ma paradossalmente, per molti aspetti ancora lontano, riapparso sulla carta geografica con le tumultuose migrazioni del 1991. In realtà, i rapporti fra l’Albania moderna e l’Italia datano sin dalla sua indipendenza nel 1912, per la quale la stessa Italia giocò un ruolo che mantenne, fra alterne vicende, fino alla Seconda guerra mondiale. Per ripercorrere quei trent’anni di storia, la libreria Gioberti ospita la presentazione del volume Le relazioni fra Italia e Albania 1910-1940, dello storico militare Niccolò Lucarelli, uscito per i tipi di Mursia. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

