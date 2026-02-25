Le quote aggiornate dei bookie | i favoriti per la vittoria di Sanremo dopo la prima serata

Sanremo, 25 feb. (askanews) – Dopo aver ascoltato le canzoni in gara e scoperto la TOP5 della prima serata si è accesa ufficialmente la gara della 76°esima edizione del Festival di Sanremo. Il duo Fedez-Masini e Serena Brancale, secondo gli esperti Sisal, sono pronti a contendersi la vittoria finale: i primi offerti a 2,75 sorpassano l'artista pugliese che è invece data a 3,25. Chi sono i potenziali avversari? Arisa che risale la classifica con quota 6,00, conquistando la sua "Magica favola". Accanto a lei artisti che potrebbero stupire e ribaltare la scena proprio come l'anno scorso aveva fatto Lucio Corsi: Sal da Vinci, Ditonellapiaga e Fulminacci. Dopo il successo di "Rossetto e caffè" con la sua "Per sempre si" Sal potrebbe candidarsi a essere la nuova colonna sonora nazional popolare del 2026. La vittoria del partenopeo è offerta a 9,00. Ditonellapiaga (12,00) dopo essere entrata nella prima TOP5 potrebbe dominare la scena di questo Festival. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

