le prime pagine di oggi

La decisione di ampliare i servizi di assistenza sanitaria è stata presa in risposta all'aumento delle richieste di cure. L'incremento si deve all'invecchiamento della popolazione e alla diffusione di malattie croniche. Le autorità hanno investito risorse per potenziare le strutture e assumere nuovo personale. Le nuove strutture apriranno entro i prossimi mesi in diverse città. La misura mira a garantire un accesso più rapido e più efficace alle cure.

I quattro anni dell'invasione russa dell'Ucraina, la prima serata del festival di Sanremo, e la campagna per il referendum sulla giustizia Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: la maggior parte si occupa della visita in Ucraina della presidente della Commissione europea von der Leyen e del presidente del Consiglio europeo Costa in occasione del quarto anniversario dell'invasione russa del paese, qualche giornale segue la campagna per il referendum sulla riforma della giustizia, la Stampa titola sulla decisione di Vannacci di far parte del gruppo dei partiti di estrema destra nel parlamento europeo, il Giornale e Libero si felicitano per il funzionamento del centro per migranti in Albania, e Domani si occupa della condanna a 12 anni per omicidio volontario dell'ex assessore alla sicurezza di Voghera.