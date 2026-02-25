Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 25 febbraio 2026

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi del 25 febbraio evidenziano le ultime novità nel mondo del calcio, con attenzione particolare alla situazione di una squadra che ha subito un drastico calo di risultati. La causa è un infortunio grave di un giocatore chiave, che ha compromesso le prestazioni della squadra nelle ultime partite. I giornali dedicano ampio spazio alle reazioni dei tifosi e agli interventi dei tecnici. Le notizie di oggi coinvolgono anche altre discipline sportive.

Inter News 24 Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 25 febbraio: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport. La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i principali quotidiani sportivi in Italia. Punto di riferimento ogni giorno tanto per gli addetti ai lavori quanto per gli appassionati di calcio (e non soltanto). Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola, ma un'anteprima dei principali contenuti può essere consultata già dalla sera precedente. Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, mercoledì 25 febbraio I match delle italiane nel ritorno dei playoff di Champions League rappresentano uno dei temi principali delle prime pagine di oggi, mercoledì. Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali salernitani del 25 febbraio Ecco i titoli delle prime pagine dei giornali in edicola. Rassegna stampa a cura di Salernonotizie Sul quotidiano La Città in prima pagina troviamo: Le visite oculistiche diventano impossibili. RASSEGNA STAMPA - MERCOLEDI' 25 FEBBRAIO Buongiorno dalla nostra redazione! Le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Buongiorno! Le prime pagine di oggi #25febbraio: "Senza scuse", "Tramuntada", "Ricordatevi che siete la Juve"