Le pagelle di Inter-Bodo | Thuram va recuperato da 4,5 Hauge uomo derby 7,5
Thuram riceve un voto basso da 4,5 dopo aver sbagliato un gol facile e commesso errori gravi, anche in fuorigioco. La sua prestazione evidenzia le difficoltà nel recupero, mentre Hauge si distingue come miglior giocatore con un 7,5, dimostrando grande energia e decisione. Akanji si fa trovare impreparato sul gol dell'ex Milan, che ha decisamente indirizzato il match. La partita mostra chiaramente le lacune e le luci del team nel derby di ieri.
Il francese, anche se in fuorigioco, sbaglia un gol fatto e inanella una serie di errori gravi. Male anche Akanji colpevole sul gol dell'ex Milan che sblocca e indirizza il ritorno. Tra i nerazzurri si salva solo Bastoni, negli ospiti non c'è nemmeno un'insufficienza.
Bodo-Inter, le pagelle: Bastoni non si riscatta, 5. Hauge versione derby, 7Durante la partita tra Bodo e Inter, Bastoni riceve un voto insufficiente.
PAGELLE e TABELLINO Inter-Bodo Glimt 1-2: Thuram allarmante, Luis Henrique ha una marcia in più. Hauge da MilanThuram si è mostrato in difficoltà durante la partita, a causa di errori difensivi e poca precisione in fase offensiva.
Inter-Bodo Glimt 1-2, le pagelle: frittata Akanji (4), Thuram non incide (5). Impreciso Barella (5)L'Inter dice addio alla Champions. La sfida di ritorno dei play-off con il Bodo Glimt a San Siro si conclude con una sconfitta (1-2), risultato che condanna i ...
Inter-Bodo Glimt 1-2, le pagelle: Akanji disastroso, Barella delude, nerazzurri puniti dall'ex Milan HaugeIl difensore simbolo dell'eliminazione con lo svarione che porta all'1-0 dei norvegesi, il centrocampista è il leader che non riesce a trascinare i compagni ...
