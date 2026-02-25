Le pagelle di Inter-Bodo | Thuram va recuperato da 4,5 Hauge uomo derby 7,5

Thuram riceve un voto basso da 4,5 dopo aver sbagliato un gol facile e commesso errori gravi, anche in fuorigioco. La sua prestazione evidenzia le difficoltà nel recupero, mentre Hauge si distingue come miglior giocatore con un 7,5, dimostrando grande energia e decisione. Akanji si fa trovare impreparato sul gol dell'ex Milan, che ha decisamente indirizzato il match. La partita mostra chiaramente le lacune e le luci del team nel derby di ieri.

© Gazzetta.it - Le pagelle di Inter-Bodo: Thuram va recuperato, da 4,5. Hauge uomo derby, 7,5