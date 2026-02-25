Le notizie più importanti di oggi 25 febbraio 2026 a Latina e in provincia

Le notizie di oggi a Latina e in provincia. Ecco di seguito il riepilogo di giornata attraverso i fatti principali di questo mercoledì 25 febbraio nel territorio pontino. - Videosorveglianza a Latina: in arrivo 30 nuove postazioni. È approdato in seduta congiunta delle commissioni Pianificazione e Mobilità e Polizia locale il progetto finanziato direttamente con mezzo milione di euro dalla Regione Lazio e illustrato dall’assessore Gianluca Di Cocco, dai dirigenti e tecnici hanno illustrato l’intervento. - “Questa riforma serve ad assoggettare i magistrati al controllo del Governo”: lo dice dritto, senza troppi giri di parole, la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, arrivata a Latina per difende le ragioni del “no” al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

