Le leggende si rialzano sempre Detto da te significa moltissimo | lo scambio tra Lindsey Vonn e Cristiano Ronaldo

“I campioni si definiscono per i momenti in cui vincono e per quelli in cui si rifiutano di arrendersi”. Talento riconosce talento. Così Cristiano Ronaldo ha esordito in un commento di incoraggiamento sotto un post di Lindsey Vonn, campionessa di sci che due settimane fa a Milano – Cortina è caduta durante la discesa libera (dove stava già gareggiando con il crociato rotto), procurandosi una frattura della tibia. A distanza di 15 giorni dall’ infortunio, Lindsey Vonn ha raccontato di aver rischiato di perdere la gamba prima di sottoporsi ai cinque interventi per ridurre la frattura alla tibia. Lo ha fatto con un video sui social, in cui ha raccontato tutti i dettagli di questi 15 giorni: “Ho rischiato l’amputazione della gamba, ci vorrà circa un anno perché tutte le ossa guariscano poi deciderò se tornare in sala operatoria per togliere le placche e riparare il mio crociato “. Dopo il messaggi, Lindsey Vonn ha ricevuto messaggi da parte di diversi vip, che hanato il suo post. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

