Le iscrizioni alle scuole superiori Economico-sociale ’preso d’assalto’ Il primato degli esuberi va al Tenca

25 feb 2026

Le iscrizioni alle scuole superiori di Milano hanno registrato un calo, a causa della diminuzione delle nascite negli ultimi anni. Il dato principale riguarda l’Istituto Tecnico Tenca, che ha visto un aumento di studenti iscritti, in particolare nel settore economico-sociale. Questa tendenza riduce le preoccupazioni di sovraffollamento, anche se alcune scuole continuano a ricevere più richieste del previsto. La situazione varia tra i diversi istituti della città e delle aree vicine.

Le iscrizioni alle scuole superiori. Economico-sociale 'preso d'assalto'. Il primato degli esuberi va al Tenca

Esuberi sì, ma senza emergenza. I dati sulle iscrizioni alle scuole superiori di Milano confermano quanto il calo demografico stia ridimensionando un problema che negli anni passati creava non poche apprensioni in studenti e famiglie, con licei scientifici e licei delle scienze umane milanesi che non riuscivano a contenere tutte le domande ed erano costretti a indirizzarle anche nelle scuole dell’hinterland. Per ora si conoscono solo i numeri di licei artistici, delle scienze umane e delle scienze umane con opzione economico-sociale: la situazione appare complicata solo per quest’ultimo indirizzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

