Le donne conquistano l’oro e i riflettori a Milano Cortina 2026 | ecco come Alysa Liu Eileen Gu e Jutta Leerdam hanno affrontato le critiche e le domande paternalistiche con talento personalità e medaglie

Jutta Leerdam, la pattinatrice e medaglia d’oro e d’argento che ha catturato l’attenzione anche di chi non si interessa di sport grazie al suo fisico spettacolare, è stata oggetto di critiche di ogni tipo durante la sua permanenza ai Giochi. Dopo la vittoria, ha caricato una foto che la ritrae in lacrime per l’emozione, con il viso macchiato dal mascara. «È così ironico, perché il mio eyeliner e il mio make-up sono stati i motivi per cui sono stata giudicata durante la mia carriera, mentre in realtà mi hanno dato fiducia e mi hanno aiutato a sentirmi femminile e potente», scrive l’atleta. «La pressione che ho sentito, i giudizi che ho dovuto affrontare per tante cose, il duro lavoro che ho fatto per tanti anni, si sono riuniti in questo momento», aggiunge Jutta Leerdam. L’atleta ha fatto notizia per aver messo in mostra il suo reggiseno sportivo Nike slacciando strategicamente la tuta da corsa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

L’oro di Alysa Liu e Gu Ailing, storie diverse dietro a sorrisi e medaglieAlysa Liu e Gu Ailing sono protagoniste di storie diverse, entrambe segnate da successi e sacrifici.

La storia dietro gli halo hair della pattinatrice Alysa Liu, medaglia d'oro a Milano Cortina 2026Alysa Liu, pattinatrice statunitense, ha scelto di sfoggiare gli halo hair prima delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, un look che ha richiesto cinque ore di lavoro.

Argomenti discussi: Istruzione femminile in Italia: il lungo cammino delle donne, dall'esclusione scolastica alla conquista dei titoli terziari; Hockey su ghiaccio: USA batte Canada 2-1 all'overtime e conquista l'oro Olimpico femminile! · Risultati Olimpiadi oggi; Snowboard cross a squadre miste: Moioli e Sommariva conquistano l’argento; Milano-Cortina, l’Italia in un giorno conquista quattro medaglie, dominano i podi al femminile.

Dopo il racconto delle straordinarie Olimpiadi invernali 2026 di Milano-Cortina, torna “A due passi dai Giochi” con il racconto dei XIV Giochi paralimpici invernali. Il contenuto rimane sempre quotidiano, con sette newsletter dedicate a: Sci alpino paralimpic - facebook.com facebook

Paralimpiadi Milano Cortina 2026, al via il viaggio della Fiamma: le tappe, fino all’Arena di Verona x.com