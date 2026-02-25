Le colpe sono individuali ma dopo Rogoredo e Termini servono più controlli

Un agente ha ammesso di aver alterato le circostanze per giustificare un omicidio a Rogoredo, mentre alcuni poliziotti sono accusati di aver trafugato merci per centinaia di migliaia di euro al Coin di Termini. Questi episodi evidenziano un grave problema di fiducia nei controlli, rendendo urgenti interventi più severi e verifiche più frequenti. La questione riguarda la credibilità di chi dovrebbe tutelare la sicurezza pubblica.

Alcuni episodi recenti – l’uccisione dello spacciatore a Rogoredo da parte di un agente che ha confessato di aver mistificato le circostanze per farle apparire come un atto di legittima difesa, i poliziotti accusati di aver rubato merci al Coin di stazione Termini per centinaia di migliaia di euro – fanno emergere un problema grave di affidabilità di alcuni membri delle Forze dell’ordine. Naturalmente le responsabilità penali sono personali e sarebbe una fesseria trarre da questi episodi argomenti per delegittimare una intera categoria. Tuttavia un problema esiste: dopo la vicenda di Rogoredo alcuni colleghi del poliziotto indagato hanno detto di essere a conoscenza di alcuni comportamenti anomali del loro collega. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

