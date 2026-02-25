Le colpe sono individuali ma dopo Rogoredo e Termini servono più controlli

Recenti episodi di violenza e criminalità, tra cui l’uccisione di uno spacciatore a Rogoredo da parte di un agente, evidenziano la necessità di rafforzare i controlli nelle aree più a rischio. Le autorità hanno segnalato che, sebbene le responsabilità siano individuali, un incremento di verifiche potrebbe aiutare a prevenire ulteriori incidenti. La questione riguarda principalmente le misure di sicurezza adottate sul territorio.

I casi di Milano e Roma sollevano interrogativi sui meccanismi disciplinari e ispettivi. Senza controlli rigorosi e indipendenti, il prestigio delle Forze dell’ordine rischia di indebolirsi. Un problema rimosso Alcuni episodi recenti – l’uccisione dello spacciatore a Rogoredo da parte di un agente che ha confessato di aver mistificato le circostanze per farle apparire come un atto di legittima difesa, i poliziotti accusati di aver rubato merci al Coin di stazione Termini per centinaia di migliaia di euro – fanno emergere un problema grave di affidabilità di alcuni membri delle Forze dell’ordine. Naturalmente le responsabilità penali sono personali e sarebbe una fesseria trarre da questi episodi argomenti per delegittimare una intera categoria. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Roma: D'Amato (Az), stazione Termini terra di nessuno, servono piu' controlli

