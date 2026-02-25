le agevolazioni sono possibili anche nel 2026

Per l’anno 2026 la detrazione fiscale prevista per gli interventi di ristrutturazione sull’abitazione principale è confermata al 50%, mentre è fissata al 36% per le altre tipologie di abitazione. Il tetto massimo di spesa agevolabile rimane fissato a 96.000 euro per unità immobiliare. Questo significa che, se si avviano lavori di recupero edilizio, manutenzione straordinaria o altri interventi ammessi, il contribuente potrà detrarre il 50% della spesa sostenuta (entro il limite del tetto) dalle imposte nei modi previsti dalla normativa. La conferma dell’aliquota al 50% rappresenta un forte incentivo per chi intende avviare interventi nel corso del 2026, dando continuità alle agevolazioni e favorendo il settore dell’edilizia e delle ristrutturazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net

