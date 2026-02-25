Lavoro in nero a Terni e Orvieto | sospesa un’impresa e circa diecimila euro di sanzioni

Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Terni, in collaborazione con il personale del locale Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), hanno effettuato controlli straordinari sul territorio provinciale, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso. Le verifiche hanno portato alla luce irregolarità significative in due diverse realtà produttive, una a Terni e una a Orvieto. A Terni, l’attenzione dei militari si è concentrata su un’impresa del settore dell’edilizia residenziale, dove è stata riscontrata una situazione di totale irregolarità occupazionale: tutti i due lavoratori presenti in azienda risultavano impiegati “in nero”, senza alcun contratto regolare. Inoltre, sono emerse ulteriori omissioni negli adempimenti amministrativi relativi alla gestione del personale. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

