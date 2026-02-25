Lavori al nodo di Bari | quattro giorni di cambiamenti per i collegamenti con Lecce

Dal 5 all’8 marzo anche il capoluogo salentino farà i conti con deviazioni di treni e rimodulazioni per il potenziamento tecnologico della rete pugliese di Rfi. Ecco tutto ciò che occorre sapere per muoversi LECCE – Il nodo ferroviario di Bari si appresta a vivere una fase di profonda trasformazione tecnologica che avrà ripercussioni dirette su vari collegamenti regionali, anche quelli da e per Lecce. Per quanto riguarda i treni a lunga percorrenza, le Frecce che collegano la Puglia a Roma e quelle della direttrice Adriatica subiranno diverse modifiche. Alcuni convogli termineranno la corsa a Foggia o Barletta, cancellando la tratta verso sud, mentre altri saranno soppressi integralmente. Tuttavia, per garantire la continuità del servizio, alcune coppie di Frecce e diversi Intercity (anche in versione Notte) raggiungeranno Lecce seguendo un percorso alternativo via Taranto-Brindisi, bypassando completamente la stazione di Bari Centrale. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Treni Alta Velocità: 24 e 25 gennaio 2026 giorni “critici” per i lavori al nodo di Firenze. Tempi di viaggio più lunghi e bus tra le stazioniIl fine settimana del 24 e 25 gennaio 2026 sarà caratterizzato da lavori al nodo di Firenze, con conseguenti modifiche ai servizi ferroviari.

Fòcara di Novoli: Fse potenzia i collegamenti con quattordici treni straordinari da LecceIn occasione della Festa di Sant’Antonio Abate a Novoli, Ferrovie del Sud Est introduce quattordici treni straordinari da Lecce per migliorare i collegamenti verso l’evento.

Temi più discussi: I cantieri del Nodo di Genova cancellano i treni degli studenti, la protesta delle famiglie; Lavori al nodo idraulico nell'area dell'ex pensile, possibili cali di pressione dell'acqua; Cantieri in città dal 20 al 26 febbraio: viabilità alternativa e lavori in corso; Alta velocità, proseguono i lavori nel nodo ovest: Via Albere non chiuderà. Ecco le modifiche viabilistiche.

MINISTERO GIUSTIZIA * : «DIALOGO COSTANTE PER L’AVANZAMENTO DEI LAVORI SUL NODO FERROVIARIO DI BERGAMO»Come spesso ribadito il nodo ferroviario bergamasco è fondamentale per migliorare l'accessibilità del territorio provinciale e regionale, prevedendo la ... agenziagiornalisticaopinione.it

Bergamo: Terzi, dialogo costante per avanzamento dei lavori sul nodo ferroviario(FERPRESS) – Bergamo, 23 FEB – Come spesso ribadito il nodo ferroviario bergamasco è fondamentale per migliorare l’accessibilità del territorio provinciale e regionale, prevedendo la realizzazione no ... ferpress.it

FERMATA CAPPUCCINI, CANTIERE FERMO: IL NODO È UNA VARIANTE PER GLI ESPROPRI (Di Leo Sorrentino) La realizzazione della fermata ferroviaria Cappuccini da parte di RFI resta ferma, mentre a pochi metri proseguono i lavori del parcheggio sca - facebook.com facebook

Alta velocità, proseguono i lavori nel nodo ovest: «Via Albere non chiuderà». Ecco le modifiche viabilistiche x.com