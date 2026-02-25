L'Autorità Nazionale Anti Corruzione sui canili | Progettazione scorretta o del tutto assente abuso degli affidamenti diretti

L'Anac ha sollevato un'evidente, pessima abitudine nel gestire gli appalti per i canili: i Comuni li affidano a soggetti esterni con procedure prive di valutazioni specifiche sul tema. Sono perlopiù pensate come regole standardizzate, e attribuite semplicemente a chi offre il prezzo più basso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Uso abnorme degli affidamenti diretti per le forniture alle Asl, a Caserta e Salerno picchi del 100%”: il dossier dell’Anticamorra campanaLa commissione Anticamorra della Regione Campania ha prodotto un dossier che analizza l'eccessivo ricorso agli affidamenti diretti per le forniture alle Asl di Caserta e Salerno tra il 2020 e il 2023, evidenziando picchi fino al 100%.

L’ex arbitro Cesari spiega perché non c’era il rigore all’Atalanta per mano di Bremer: “È l’anti-calcio”L’ex arbitro Graziano Cesari critica duramente la decisione di assegnare un rigore all’Atalanta per fallo di mano di Bremer in Coppa Italia.

Temi più discussi: Newsletter n. 3 del 19 febbraio 2026; Lotto unico e accesso al mercato: il monito di ANAC sulla mancata suddivisione; Ucraina: le condizioni UE sull'indipendenza degli organi anti-corruzione; Dettaglio notizie.

