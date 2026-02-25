L' auto esce di strada e finisce nell' Adige

Non si conoscono ancora le cause che hanno portato all’incidente, con l’uscita di strada dell’auto che ha richiamato sul posto i vigili del fuoco di Laces. Fortunatamente, il conducente dell’auto è riuscito a uscire in maniera autonoma dall’abitacolo, illeso. La macchina, invece, si è parzialmente adagiata tra le acque del fiume. I vigili del fuoco hanno fissato il veicolo e lo hanno recuperato con un’autogru, riportando la situazione alla normalità. Durante l’intervento si sono registrati brevi disagi alla circolazione e non sono mancati coloro che hanno rallentato per guardare quello che stava accadendo, incuriositi. TrentoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. “Arrogante”? No, storico: l’arrivo di Sighel che resterà nella leggenda 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Leggi anche:

Esce di strada con l'auto e finisce in un campo, illeso

Novate Mezzola: auto esce di strada e finisce in bilico su una ringhiera

Temi più discussi: Tremendo incidente, esce di strada con l'auto e precipita in una scarpata: un uomo incastrato fra le lamiere, l'intervento dell'elisoccorso; L'auto esce fuori strada e finisce nel canale sulla 128; Chianni, auto esce di strada e finisce nel fossato: ferito il conducente; Montecavolo, esce di strada con l’auto e si schianta nella notte: grave un 20enne.

Auto esce di strada e abbatte due pali della luce: giovane feritoIncidente nella serata di ieri a Ferno. Un ragazzo di 21 anni trasportato al pronto soccorso in codice giallo. Sul posto ambulanza, carabinieri e vigili del fuoco ... varesenoi.it

Montecavolo, esce di strada con l’auto e si schianta nella notte: grave un 19enneQUATTRO CASTELLA (Reggio Emilia) – Incidente verso le 2.20 della notte in zona Orologia di Montecavolo. Ferito in modo piuttosto serio il giovane conducente dell’auto di soli 19 anni. Secondo una prim ... reggionline.com

Lo stupefacente è stato trovato sulla sua auto e nel suo alloggio. #TG33AltoAdige --- TV33 | La tua TV in Trentino-Alto Adige Canale 19 del digitale terrestre Live e on demand sul sito TV33 Redazioni a Trento e a Bolzano - facebook.com facebook