L' auto esce di strada e finisce nell' Adige

Da trentotoday.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Non si conoscono ancora le cause che hanno portato all’incidente, con l’uscita di strada dell’auto che ha richiamato sul posto i vigili del fuoco di Laces. Fortunatamente, il conducente dell’auto è riuscito a uscire in maniera autonoma dall’abitacolo, illeso. La macchina, invece, si è parzialmente adagiata tra le acque del fiume. I vigili del fuoco hanno fissato il veicolo e lo hanno recuperato con un’autogru, riportando la situazione alla normalità. Durante l’intervento si sono registrati brevi disagi alla circolazione e non sono mancati coloro che hanno rallentato per guardare quello che stava accadendo, incuriositi. TrentoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. “Arrogante”? No, storico: l’arrivo di Sighel che resterà nella leggenda 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Leggi anche:
Esce di strada con l'auto e finisce in un campo, illeso
Novate Mezzola: auto esce di strada e finisce in bilico su una ringhiera

Temi più discussi: Tremendo incidente, esce di strada con l'auto e precipita in una scarpata: un uomo incastrato fra le lamiere, l'intervento dell'elisoccorso; L'auto esce fuori strada e finisce nel canale sulla 128; Chianni, auto esce di strada e finisce nel fossato: ferito il conducente; Montecavolo, esce di strada con l’auto e si schianta nella notte: grave un 20enne.

l auto esce diAuto esce di strada e abbatte due pali della luce: giovane feritoIncidente nella serata di ieri a Ferno. Un ragazzo di 21 anni trasportato al pronto soccorso in codice giallo. Sul posto ambulanza, carabinieri e vigili del fuoco ... varesenoi.it

Montecavolo, esce di strada con l’auto e si schianta nella notte: grave un 19enneQUATTRO CASTELLA (Reggio Emilia) – Incidente verso le 2.20 della notte in zona Orologia di Montecavolo. Ferito in modo piuttosto serio il giovane conducente dell’auto di soli 19 anni. Secondo una prim ... reggionline.com