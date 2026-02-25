L' auto esce di strada e finisce nell' Adige

Non si conoscono ancora le cause che hanno portato all’incidente, con l’uscita di strada dell’auto che ha richiamato sul posto i vigili del fuoco di Laces. Fortunatamente, il conducente dell’auto è riuscito a uscire in maniera autonoma dall’abitacolo, illeso. La macchina, invece, si è parzialmente adagiata tra le acque del fiume. I vigili del fuoco hanno fissato il veicolo e lo hanno recuperato con un’autogru, riportando la situazione alla normalità. Durante l’intervento si sono registrati brevi disagi alla circolazione e non sono mancati coloro che hanno rallentato per guardare quello che stava accadendo, incuriositi. TrentoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Esce di strada con l'auto e finisce in un campo, illesoQuesta mattina, sabato 31 gennaio, la squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Carpi è intervenuta alle ore 8:20 in via Guastalla a Carpi, a...

Sviene alla guida ed esce di strada, in auto il figlio di sei anni riesce a chiamare i soccorsiÈ successo nel pomeriggio di mercoledì 25 febbraio lungo la strada provinciale 46 tra Fiorenzuola e Baselicaduce. La donna, incinta, è stata portata all'ospedale. Il figlio invece è illeso ... ilpiacenza.it

