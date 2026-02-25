Laura Pausini scoperto il dettaglio nel reggiseno alla prima serata di Sanremo | Cosa ho messo

La prima serata di Sanremo 2026 ha riacceso le luci dell’Ariston con quell’atmosfera sospesa che ogni anno trasforma la città ligure nel centro dello spettacolo italiano. Tra debutti, grandi ritorni e l’attesa per le esibizioni dei Big in gara, a catturare l’attenzione è stata anche la presenza di Laura Pausini nel ruolo di co-conduttrice accanto a Carlo Conti. Un debutto atteso, costruito tra emozione e complicità, che ha dato subito il tono a un Festival improntato alla naturalezza e alla voglia di parlare direttamente al pubblico, senza filtri né rigidità. Proprio Laura Pausini, in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, ha raccontato lo spirito con cui affronterà questa avventura: “C’è una base di scaletta, ma Carlo vuole la spontaneità. Fin dall’inizio mi ha detto che non ama che le persone guardino il gobbo invece di guardare la telecamera, perché noi parliamo alla gente. Ed è come quando canto: io guardo dritta in faccia le persone”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

“Proprio lì, nel reggiseno”. Laura Pausini sconcerta Sanremo: il dettaglio oséLaura Pausini ha attirato l’attenzione a Sanremo quando ha mostrato un dettaglio osé nascosto nel reggiseno durante la sua esibizione.

Leggi anche: “Prima me lo avete messo qua, ora ce l’ho in mano”: la gaffe ‘hot’ di Laura Pausini nella prima serata di Sanremo 2026. Carlo Conti reagisce così

Argomenti discussi: Laura Pausini lancia Mariposa Tecknicolor e svela: Un rimpianto? Ho scartato Leonardo DiCaprio per un videoclip; Sanremo 2026, chi veste Laura Pausini al Festival; Carlo Conti e Laura Pausini: Sarà il Festival della leggerezza; Sanremo 2026, i look della prima serata: Carlo Conti e Can Yaman col papillon? Capello sciolto per Laura Pausini.

Sanremo 2026, chi veste Laura Pausini al FestivalLaura Pausini rende omaggio a Giorgio Armani sul palco dell’Ariston a Sanremo 2026: veste Giorgio Armani Privé, la linea guidata dalla nipote Silvana ... dilei.it

"Sai la famosa farfallina, era qui nella gamba" Laura Pausini e la gaffe sulla farfallina di Belen. Cosa è successo sul palco dell'Ariston: https://fanpa.ge/CY1j7 - facebook.com facebook

Laura Pausini fa il pieno di gaffe a #Sanremo2026 : dal doppio senso con il microfono alla farfallina di Belen x.com