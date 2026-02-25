Laura Pausini il messaggio nella notte dopo la prima di Sanremo | Italia casa mia

Da today.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La cantante ha debuttato come conduttrice, solare, autoironica e divertita, ha poi commentato così il suo ritorno sul palco dell'Ariston Laura Pausini era sicuramente emozionata, un po' agitata, ma comunque presente e attenta nel suo ruolo di co-conduttrice. La prima serata del Festival di Sanremo si è conclusa e lei non ha mai cantato e per una cantante salire sul palco dell'Ariston e intonare solo brevi versetti non dev'essere stato semplice. Eppure Laura si è calata perfettamente nella parte di conduttrice, è stata solare, anche un po' autoironica e tutto sommato ci è piaciuta, come scrive Eva Elisabetta Zuccari aspettiamo solo che esca un po' della Solarolo che ha in corpo. A dimostrazione che a Sanreno non si dorme, Pausini ha postato una storia su Instagram in piena notte, o meglio dire alle porte dell'alba. Non una storia qualsiasi, ma un ringraziamento a tutta l'Italia che l'ha seguita, ma anche a Carlo Conti. 🔗 Leggi su Today.it

