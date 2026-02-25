Laura Pausini e Grignani erano fidanzati? Scoppia il gossip assurdo si sarebbero lasciati male | i fatti

Un retroscena riemerso dal passato sta accendendo la curiosità dei fan di Laura Pausini e Gianluca Grignani. L’indiscrezione riporta indietro agli anni 1994-1995, quando entrambi muovevano i primi passi nel panorama musicale italiano. A distanza di oltre trent’anni, proprio mentre l’attenzione è alta attorno al Festival di Sanremo 2026, una segnalazione social parla di una presunta relazione vissuta lontano dai riflettori e conclusa in modo doloroso. Al momento, però, si tratta soltanto di un racconto privo di conferme ufficiali. Ma Laura Pausini e Gianluca Grignani erano davvero una coppia?. La voce è circolata dopo che l’esperta di gossip Deianira Marzano ha condiviso su Instagram il messaggio ricevuto da un utente. Quest’ultimo sostiene di aver lavorato « in una casa discografica importante a Milano » in quegli anni e di poter garantire che « tra loro non era solo amicizia ». Nel racconto si parla di « una storia vera, vissuta lontano dai riflettori », mai finita sui giornali ma, a detta della fonte, realmente esistita. 🔗 Leggi su Donnapop.it

