Laura Pausini continua a brillare a Sanremo 2026 | gli abiti scintillanti della seconda serata

Laura Pausini continua a essere la grande protagonista del Festival di Sanremo 2026, dove ricopre i panni di co-conduttrice in tutte e 5 le serate. Cosa ha indossato nella seconda puntata e chi ha firmato i suoi look?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche:

Sanremo 2026, gli abiti di Laura Pausini per la seconda serata del Festival: look, stilista

Sanremo 2026, gli abiti di Laura Pausini per la prima serata del Festival: look, stilista

Laura Pausini condurrà Sanremo 2026 con Carlo Conti - La volta buona 13/01/2026

Temi più discussi: Sanremo 2026, Laura Pausini: Non permetterò a nessuno di rovinare questo momento unico; Laura Pausini a Sanremo, l'avvertimento: Non permetterò a nessuno di rovinare questo momento; Sanremo, Tiziano Ferro a Laura Pausini: Il prossimo anno io e te insieme; Laura Pausini a Sanremo . 'Mi sento amata, gli haters sono pochi.

Laura Pausini continua a brillare a Sanremo 2026: gli abiti scintillanti della seconda serataLaura Pausini continua a essere la grande protagonista del Festival di Sanremo 2026, dove ricopre i panni di co-conduttrice in tutte e 5 le serate ... fanpage.it

Laura Pausini, in forma top dopo la dieta, conquista con i suoi look stilosi alla prima serata di Sanremo 2026: guardaLaura Pausini, in forma top dopo la dieta, conquista con i suoi look stilosi alla prima serata di Sanremo 2026: guarda ... gossip.it

Metroman. . La solitudine sulla PANORAMICA DI SANREMO Laura Pausini - facebook.com facebook

cosa vede Laura Pausini ogni 2 secondi quando si gira verso Carlo Conti #Sanremo2026 x.com