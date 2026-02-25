Lattine e scatolame il divieto su cibo e alimenti | Quali sono cancerogene

Una stretta destinata a cambiare abitudini produttive e consumi quotidiani. L’Unione europea ha deciso di intervenire in modo netto sulle lattine e, più in generale, su tutti i materiali destinati a entrare in contatto con gli alimenti che contengono Bisfenolo A, il cosiddetto Bpa. A partire da gennaio 2025 la sostanza è stata vietata, segnando un passaggio cruciale nella regolamentazione europea sulla sicurezza alimentare. Nel mirino non ci sono soltanto le lattine per bevande. Tra i prodotti coinvolti rientrano anche le confezioni di legumi come ceci, fagioli e lenticchie, spesso rivestite internamente con resine epossidiche che possono rilasciare il composto chimico negli alimenti. La nuova normativa prevede comunque un periodo transitorio: i prodotti già immessi sul mercato potranno continuare a essere venduti fino al 2028. Un arco di tempo pensato per consentire alle aziende di adeguare le linee produttive e sostituire gradualmente i materiali contenenti Bpa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

