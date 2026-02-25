Latina | 133 giorni di lavori per rivoluzionare la mobilità

Viale Pennacchi in trasformazione: il cantiere che cambierà la mobilità cittadina. Il civico 179 di viale Pennacchi, a Latina, sta per diventare un punto di riferimento per i prossimi quattro mesi. Da mercoledì 26 febbraio, il tratto tra via Nascosa e questo numero civico sarà teatro di un cantiere che ridisegnerà la viabilità locale. L’ordinanza comunale prevede un restringimento della carreggiata che si protrarrà per 133 giorni, con possibili proroghe. Un intervento necessario per completare il secondo lotto della pista pedonale, che si ricongiungerà al percorso quasi ultimato in direzione via Litoranea. Il cantiere non sarà un semplice disagio temporaneo, ma un’opportunità per migliorare la mobilità urbana. La presenza di movieri e semafori mobili garantirà la fluidità del traffico, mentre la segnaletica stradale avviserà gli automobilisti delle modifiche in corso. Un intervento che, seppur invasivo, rappresenta un passo concreto verso una città più vivibile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

