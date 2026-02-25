Ha vinto 4-1 la partita di ritorno con un rigore nei minuti di recupero: stasera ci prova anche la Juventus, contro il Galatasaray Per la vittoria, e la qualificazione, è stato decisivo un calcio di rigore segnato nei minuti di recupero dal trequartista Lazar Samardžic, dell’Atalanta. La partita fino a quel momento era sul punteggio di 3-1, con cui sarebbero stati necessari i tempi supplementari. L’Atalanta era andata in vantaggio per 3-0, con le reti dell’attaccante Gianluca Scamacca e dell’esterno Davide Zappacosta, nel primo tempo, e del centrocampista Mario Pašalic, nel secondo. A metà del secondo tempo, però, era arrivato il gol dell’attaccante Karim Adeyemi, del Borussia, che aveva riportato il risultato complessivo sulla parità. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’Atalanta si è qualificata agli ottavi di Champions, grazie a una grande rimonta

