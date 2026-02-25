L’arte invisibile di Sanremo | 12 ore di maratona tra ferri e star

Da Paglieta a Sanremo: l'arte invisibile di Erminio Zinni, il parrucchiere delle star Erminio Zinni, parrucchiere di Paglieta, è uno dei protagonisti meno visibili ma fondamentali del Festival di Sanremo. Da 21 anni, questo artigiano abruzzese cura il look delle star che calcano il palco dell'Ariston, trasformando il backstage in un laboratorio di creatività e precisione. La sua presenza a Sanremo è un riconoscimento non solo alla sua professionalità, ma anche al talento artigianale del suo territorio. Ogni edizione, per la 76esima volta quest'anno, Zinni affronta maratone lavorative di 12 o 13 ore, un'impresa che definisce unica e diversa ogni anno. La sua storia solleva una domanda cruciale: quanto conta l'artigianato locale nel grande spettacolo nazionale? Maratone di creatività: 12 ore tra ferri e star La giornata di Zinni a Sanremo inizia alle 7 del mattino e si protrae fino a tarda notte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

