L' Arma dona il volume I Carabinieri del 1945 – La Liberazione agli istituti culturali ravennati

Prosegue a Ravenna il progetto nazionale dei Carabinieri dedicato alla promozione della memoria e della storia dell’Arma. Nei giorni scorsi i militari hanno donato una copia del volume “I Carabinieri del 1945 – La Liberazione”, numero speciale 2025 della Rassegna dell’Arma dei Carabinieri, a diverse realtà culturali del territorio. Il libro è stato consegnato all’Archivio di Stato, al Campus universitario di Ravenna, alle biblioteche “Alfredo Oriani” e “Classense” di Ravenna e “Manfrediana” di Faenza, all’Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Età contemporanea in Ravenna e provincia (con sede ad Alfonsine) e alle Associazioni nazionali Carabinieri di Ravenna e Cervia.La pubblicazione, dedicata all’impegno dei militari nel 1945, in uno dei periodi più difficili della storia nazionale, sarà messa a disposizione di studiosi, appassionati e lettori. L’iniziativa rappresenta un segno concreto del legame tra l’Arma e il tessuto culturale e sociale del territorio, con l’obiettivo di custodire e trasmettere la memoria storica alle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Carabinieri, memoria e liberazione: . Consegnati i volumi storici sul 1945I Carabinieri hanno consegnato i volumi storici sul 1945, un fatto che ricorda il ruolo fondamentale dei militari durante la Liberazione.

Favorisce la crescita, rallenta la caduta e dona volume ai capelli. L’olio miracoloso è il mai più senza del 2026Il Bionoble Olio di Rosmarino per capelli è un prodotto pensato per favorire la crescita, ridurre la caduta e aumentare il volume dei capelli.

Temi più discussi: Addio alla luogotenente Mariangela Spedicato, l’Arma in lutto. Meloni: L’Italia le è grata; Brescia, spara dal balcone con una pistola ad aria compressa e ferisce una donna in fronte; Donna decapitata all’ex Cnr. Il fermato convocato dal giudice. Caccia al dna sul machete; Carmiano in lutto per la morte di Mariangela Spedicato, pioniera delle donne nell’Arma dei Carabinieri. L'omaggio di Giorgia Meloni sui social.

Più aria e più salute. L’Arma dona un albero all’ospedale di Persiceto‘Un albero per la salute’: il progetto nazionale approda all’ospedale di San Giovanni in Persiceto. E’ l’iniziativa di piantumazione di alberi in 38 ospedali italiani e promossa dalla società ... ilrestodelcarlino.it

Carabinieri nella tormenta, la statuetta in dono a Mattarella per l'anniversario dell'ArmaIl Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 211° anniversario di costituzione dell'Arma dei Carabinieri, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il Generale C.A. Salvatore ... ilgiornale.it

Truffato da finti carabinieri, 70enne di Sanremo recupera 20mila euro e dona agli orfani dell’Arma Raggirato con telefonate e falsi operatori bancari, l’uomo ottiene il recupero dei fondi e ringrazia con una donazione all’ONAOMAC - facebook.com facebook