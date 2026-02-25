Larissa Iapichino trionfa nel World Indoor Tour e porta l’Italia in vetta

Larissa Iapichino ha vinto il titolo del World Athletics Indoor Tour 2026 nel salto in lungo, grazie a una prestazione eccezionale durante una gara disputata a Torino. La sua vittoria ha permesso all’Italia di salire in cima alla classifica generale del circuito indoor. La giovane atleta ha superato le aspettative, migliorando di molto il suo record personale. La competizione ha attirato un grande pubblico e molti appassionati di atletica.

Larissa Iapichino ha conquistato il titolo di campionessa del World Athletics Indoor Tour 2026 nel salto in lungo, portando l'Italia al successo nel circuito internazionale indoor di atletica leggera. Il World Indoor Tour è uno dei circuiti più prestigiosi dell'atletica al coperto, suddiviso in diverse tappe di alto livello, e la vittoria finale rappresenta un traguardo significativo nel palmares della giovane atleta toscana. Iacpichino ha ottenuto il successo nella classifica generale grazie alle prestazioni nelle tappe del World Indoor Tour Gold, tra cui risultati di rilievo ottenuti a Karlsruhe e a Torun.