L' Arci Fazzolari | L' Ucraina nella Ue Il referendum? In Russia non c' è separazione della carriere Vannacci scelga Il problema Orban

Fazzolari afferma che l’Ucraina resiste al conflitto, criticando la posizione di Orban e sottolineando le differenze di approccio tra Russia e Europa. Durante un intervento al Senato, invita il governo a sostenere l’integrazione ucraina nell’Unione Europea, evidenziando le difficoltà politiche di alcuni leader europei. La discussione si concentra anche sulla mancanza di separazione delle carriere in Russia e sulla richiesta di chiarezza da parte di Vannacci. La polemica si accende tra le parti coinvolte.

I pensieri del sottosegretario: "Vogliamo un inviato Ue, la Russia non ha vinto, dovere morale sostenerla. Con Orban si troverà una soluzione. Chi non sostiene Ucraina non fa parte della coalizione". L'opposizione lo attacca su Putin Roma. L’Ucraina non si arrende, Fazzolari la difende. Parla al Senato, di fronte a direttori, spettatori, l’Hegel della Meloni, Fazzolari l’arci-ucraino ed è anche il suo compleanno. Un brindisi. Come voterebbe Putin al referendum? “In Russia non c’è la separazione delle carriere”. Fate voi. La guerra Russia-Ucraina? “La cosa più sensata per il popolo russo non è ciò che sarebbe utile a Putin e alla cerchia di oligarchi che lo sostengono”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

