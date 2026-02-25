L' architettura al femminile | a Brindisi una mostra-convegno per riscrivere il racconto contemporaneo

BRINDISI – Sabato 7 marzo 2026, presso l'ex-convento Santa Chiara, si terrà l'inaugurazione della mostra-convegno dal titolo "L'architettura: vista, costruita, pensata da donne". L'evento, promosso dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brindisi, nasce con l'obiettivo di offrire una giornata di confronto e condivisione per ampliare la narrazione dell'architettura moderna attraverso lo sguardo delle professioniste. I lavori inizieranno alle ore 10 con i saluti istituzionali affidati a Maurizio Marinazzo, presidente dell'Ordine degli Appc di Brindisi, e a Silvia Miglietta, assessore alla Cultura e Conoscenza della Regione Puglia. Il cuore del convegno sarà un dialogo tra esperte del settore che vedrà la partecipazione di: Loredana Ficarelli, docente presso il Politecnico di Bari. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

