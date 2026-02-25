L' appello di Caterina Di Giacomo | Messina è la sede naturale della tavoletta di Antonello

Caterina Di Giacomo, storica dell’arte e ex direttrice del Museo Regionale di Messina, rivendica con forza che la tavoletta di Antonello deve restare nella città. La sua richiesta deriva dalla stretta connessione tra l’opera e il patrimonio culturale locale, che la rende un simbolo per la comunità. La storica sottolinea come l’oggetto rappresenti un pezzo fondamentale della storia artistica messinese. La discussione sulla collocazione continua a suscitare attenzione tra gli appassionati.

Caterina Di Giacomo è una studiosa e storica dell’arte di grande prestigio. È stata tra l’altro direttrice del Museo Regionale di Messina, il MuMe, fino al 2019. Ha vissuto in prima persona, e per la verità ha dato un impulso fondamentale insieme all’allora assessore regionale alla Cultura Carlo Vermiglio, la fase fondamentale dell’inaugurazione e dell’apertura di un magnifico luogo ritrovato, che adesso è una delle strutture espositive più importanti e coinvolgenti del Meridione d’Italia. La nuova sede divenne realtà con un gran lavoro di sistemazione e rifinitura di un team di esperti fra il dicembre del 2016 e il giugno del 2017. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Antonello da Messina torna a casa? L’Ecce Homo in corsa per il Museo di Messina dopo l’acquisto record.Antonello da Messina torna in Italia.

Antonello da Messina all’asta a NY: l’Italia cerca di evitare la dispersione di un capolavoro rinascimentale.A New York, Sotheby’s mette all’asta un dipinto di Antonello da Messina, uno dei grandi maestri del Rinascimento italiano.

Temi più discussi: Furto a San Luca, l’appello di Zuppi: Chi ha rubato i gioielli della Madonna li restituisca; L'appello della consigliera Artese: Il parco nord va salvato e tutelato; Tinto Brass prigioniero in casa. La moglie Caterina: Bloccato da 141 gradini, la vita è difficile per tutti gli abitanti di Isola Farnese; Campagna: Fine vita, eutanasia e testamento biologico.

L'appello di Caterina Di Giacomo: «Messina è la sede naturale della tavoletta di Antonello»L’ex direttrice del MuMe Caterina Di Giacomo: «I capolavori del Maestro che ospitiamo in città risultano più che altrove pienamente contestualizzati in un percorso coerente ed esaustivo» ... msn.com

Fermare il declassamento del Santa Caterina Novella. L’appello del consiglio comunale di GalatinaMaggioranza e opposizione hanno dato mandato all’esecutivo comunale per fissare assemblee con i sindaci del distretto socio-sanitario di Galatina stabilire che posizione adottare in merito alla ... quotidianosanita.it

Appello disperato di Caterina Uccheddu: "Ci servono coperte asciutte, non abbiamo più ricambi e fa freddo". A soffrire di più i cani anziani, malati e i cuccioli - facebook.com facebook

Cari amici, vi do una notizia con la morte nel cuore: dopo quelle con Matteo Renzi, ho vinto nel secondo Appello anche la causa con suo padre Tiziano. Il quale dovrà restituirmi i 50mila euro (più interessi e spese legali, per un totale di circa 100mila euro) che x.com