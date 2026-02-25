L’analisi di Luciano Darderi | Sinner più solido di Alcaraz ma adesso sta cambiando

Il tennista italiano Luciano Darderi ha rilasciato una lunga intervista al media cileno La Tercera, nel corso della quale ha parlato anche dei primi due del ranking ATP, lo spagnolo Carlos Alcaraz e l’azzurro Jannik Sinner. Darderi cerca da imparare dai migliori: “ Ogni volta che posso, cerco di allenarmi con Alcaraz e Sinner. Cerco di allenarmi con loro perché è molto importante per la crescita. Sono ragazzi molto umili, brave persone. Alcaraz è un bravo ragazzo, di buona famiglia, mentre con Sinner, Musetti e gli altri italiani il rapporto è solido. È un bel gruppo di persone, molto umano, vado molto d’accordo con loro anche al di là del tennis “. Non si può scegliere tra Alcaraz e Sinner: “ Non lo so, giocano entrambi molto. Jannik ha due anni più di Carlos. Stanno migliorando, salendo e scendendo nel tennis, ci sono infortuni, momenti difficili. Giocano bene su superfici diverse. Sinner gioca un po’ meglio di Carlos indoor, ha vinto le ATP Finals per due o tre anni. 🔗 Leggi su Oasport.it

Luciano Darderi: “Sinner meglio di Alcaraz col servizio, Carlos ha qualcosina in più a rete”Luciano Darderi, sconfitto da Jannik Sinner negli ottavi degli Australian Open, ha commentato il match e il torneo in conferenza stampa.

Panatta senza dubbi: “Sinner più solido di Alcaraz per il Grande Slam”Durante la trasmissione “Panatta & Bertolucci Tennis Heroes” su Sky Sport, Adriano Panatta ha analizzato il panorama del tennis mondiale, sottolineando come Jannik Sinner si distingua per solidità superiore rispetto a Carlos Alcaraz per il raggiungimento di un Grande Slam.

AGGIORNAMENTI ITALIANI A Rio passano il primo turno Matteo Berrettini e Francesco Passaro entrambi in due set. A sorpresa viene eliminato la testa di serie n.2 il nostro Luciano Darderi, che dopo aver perso domenica la finale a Buenos Aires da Francisco - facebook.com facebook

L'Italia è l'unica nazione con quattro giocatori tra i migliori 21 nella classifica ATP Jannik Sinner n.2 Lorenzo Musetti n.5 Flavio Cobolli n.20 Luciano Darderi n.21 - x.com