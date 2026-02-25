L' amore per il lavoro in quota con il cuore ancora in Friuli | chi era il giovane morto in cantiere

Il ventisettenne morto questa mattina all'interno del cantiere di Fincantieri a Monfalcone viveva nel capoluogo regionale, ma non aveva dimenticato le origini friulane. "Quando era qui parlavamo in friulano" racconta un amico. Il ritratto di una giovane vita, spentasi troppo presto Una tragedia, l'ennesima, nel mondo del lavoro e capace di scuotere due intere comunità. L'incidente mortale avvenuto questa mattina dentro al cantiere di Fincantieri a Monfalcone ha lasciato sgomenti familiari, amici e conoscenti del giovane deceduto. “Ci vedevamo quando tornava giù a San Giorgio – così un amico –, facevamo delle gite assieme, andavamo a trovar sua nonna. Non ci sono parole, che tragedia”. Chi era la vittimaTommaso Andreuzza, ventisettenne morto poco dopo aver preso servizio in cantiere, lavorava per la ditta InQuota di Trieste (ditta esterna che presta la sua opera anche dentro al cantiere di Monfalcone) ma le sue origini familiari erano miste. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

