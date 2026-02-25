L'Aloe vera dona speranze contro il sintomo più temuto dell'Alzheimer | la perdita di memoria
Gli scienziati hanno determinato che un composto presente nella pianta medicinale Aloe vera (il beta-sitosterolo) potrebbe proteggere dalla perdita di memoria innescata dal morbo di Alzheimer. Ecco cosa è stato scoperto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Aloe vera e Alzheimer: la pianta che potrebbe proteggere la memoriaGli scienziati stanno studiando se la pianta di aloe vera possa aiutare a proteggere la memoria nelle persone con Alzheimer.
