L' allenatore ospite | Snoop Dogg allo stadio? C' era puzza di erba nel tunnel
Ha scatenato le risate della sala stampa la battuta di Paul Heckingbottom, tecnico del Preston North End, sulla presenza di Snoop Dogg allo stadio dello Swansea, di cui il rapper è azionista di minoranza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Snoop Dogg diventa allenatore per gli USA alle Olimpiadi di Milano-Cortina: avrà un compito specialeSnoop Dogg, celebre rapper e intrattenitore, assume un ruolo inaspettato come Allenatore Onorario del Team USA alle Olimpiadi di Milano-Cortina.