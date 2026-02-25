L’allarme di Andrea Pignataro l’uomo più ricco d’Italia sui rischi dell’IA | Nutriamo ogni giorno gli stessi sistemi che ci rendono superflui

Investendo in intelligenza artificiale, le aziende «stanno nutrendo gli stessi sistemi che stanno imparando a renderle superflue». E questo potrebbe avere «un effetto a cascata» in grado di travolgere l’intera economia. A parlare è Andrea Pignataro, appena incoronato da Forbes come l’uomo più ricco d’Italia con un patrimonio stimato in 42,8 miliardi di dollaro. Eppure, il fondatore di Ion non è affatto tranquillo. In un intervento di nove pagine intitolato The Wrong Apocalypse, ossia «L’apocalisse sbagliata», Pignataro lancia un allarme sul rischio dell’utilizzo sempre più diffuso degli strumenti di intelligenza artificiale. Il panico dei mercati. Il saggio nasce in risposta a L’adolescenza della tecnologia, l’intervento con cui Dario Amodei, fondatore di Anthropic, ha descritto il potenziale dirompente dell’IA generativa. 🔗 Leggi su Open.online

