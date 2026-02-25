L’alcolock diventa operativo come funziona il dispositivo che blocca l’auto se hai bevuto

Che cosa è l'alcolock Si chiama alcolock ed è la nuova arma contro la guida in stato di ebbrezza prevista dalle novità introdotte nel Codice della Strada italiano ed entrate in vigore lo scorso dicembre. Si tratta di un dispositivo elettronico che, installato sul veicolo, obbliga il conducente a soffiare in un etilometro integrato prima di poter avviare il motore. Se il test rileva alcol nel respiro, anche in minime tracce, il veicolo rimane bloccato. Il principio è semplice: chi ha bevuto non può mettersi alla guida, con l’obiettivo di prevenire incidenti legati all’abuso di alcol. Si tratta in sostanza di un etilometro collegato al sistema di accensione dell'auto. Chi lo deve usare La novità è diventata realtà dopo la firma, lo scorso 2 luglio, di un decreto da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini. Il provvedimento stabilisce nel dettaglio le caratteristiche tecniche e le modalità di installazione dell’alcolock - che potrà essere installato su diverse tipologie di veicoli, anche per il trasporto merci - recependo le direttive europee che già da tempo puntano su questa tecnologia come deterrente per i conducenti recidivi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

