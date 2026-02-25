Lakers-Magic 109-110 finale rocambolesco | tripla rifiutata e tiro decisivo sbagliato

Una sfida serrata tra due protagonisti della stagione ha visto i Los Angeles Lakers soccombere in casa contro Orlando Magic per 110-109, al termine di un finale teso che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso. L’azione decisiva, conclusa con una rimessa laterale, ha visto Luka Doncic libero sul lato sinistro, fermarsi e venire raddoppiato, prima di affidarsi a LeBron James per una tripla in fadeaway dalla distanza che non ha foundato il bersaglio. La contesa è rimasta aperta fino agli ultimi istanti, con un passaggio cruciale segnato dall’errore di tiro libero di LeBron James a 44,7 secondi dal termine, che avrebbe dato agli Lakers un vantaggio di tre punti. Desmond Bane ha risposto immediatamente con una tripla che ha ribaltato il punteggio a favore del Magic. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

