L’agente confessa e si scusa

Carmelo Cinturrino, agente di 41 anni, ha ammesso di aver sparato durante un lungo interrogatorio a San Vittore, accusato di aver ucciso un pusher. La confessione arriva dopo due ore di ascolto davanti al gip Domenico Santoro, in cui l’uomo ha anche chiesto scusa. La sua presenza in carcere si lega direttamente alla vicenda di un omicidio che ha sconvolto la comunità locale. La decisione finale sulla sua posizione arriverà nelle prossime ore.

e Nicola Palma Due ore di interrogatorio a San Vittore in cui Carmelo Cinturrino, il poliziotto di 41 anni in carcere con l’accusa di omicidio volontario per aver ucciso il pusher Abderrahim Mansouri, ha confessato davanti al gip Domenico Santoro di aver sparato. È stato un interrogatorio circoscritto al fatto-omicidio, ha confermato in serata il procuratore capo Marcello Viola, presente in carcere. Trattandosi di interrogatorio di convalida del fermo, non ci sarebbero state domande sul quadro generale in cui è maturata l’uccisione di Mansouri, né su eventuali fiancheggiatori, elementi che non rilevavano ai fini della (scontata) convalida e che saranno approfonditi nelle prossime settimane, stando a quello che ha confermato la procura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

