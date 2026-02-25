L' aeroporto Gino Lisa chiude per tre giorni | voli cancellati causa lavori

L'aeroporto Gino Lisa di Foggia chiude per tre giorni a causa di lavori di manutenzione sulla pista. La chiusura, prevista dal 17 al 19 marzo, cancella tutti i voli programmati in quei giorni. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza degli aeroporti e prevenire eventuali rischi durante le operazioni di intervento. Durante questo periodo, nessun volo partirà o arriverà dallo scalo. Le compagnie aeree stanno riorganizzando le proprie rotte.

Aeroporti di Puglia rende noto che a causa della necessità di procedere a interventi di manutenzione della pista di volo, finalizzati al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza operativa, l'aeroporto Gino Lisa di Foggia resterà chiuso al traffico aereo nei giorni 17, 18 e 19 marzo 2026.