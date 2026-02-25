Lacrime per Camaggi | Generoso e disponibile Un punto di riferimento con il suo storico bar

Mario Camaggi si è spento a 91 anni, dopo aver dedicato una vita al suo storico bar. La causa della morte è stata un deterioramento naturale legato all’età. La comunità di Castel del Rio piange un uomo conosciuto per la sua generosità e disponibilità, che ha rappresentato un punto di riferimento per molti. La sua perdita lascia un vuoto nel cuore di chi lo aveva conosciuto e frequentato nel corso degli anni.

Castel del Rio è in lutto per la scomparsa di Mario Camaggi, avvenuta nella nottata tra domenica e lunedì scorsi, all'età di 91 anni. Un personaggio unico in paese e conosciuto da tutti per aver dato il via, nel 1951 insieme al fratello Adriano, all'attività del forno e dello storico Bar Camaggi di Piazza della Repubblica. Un esercizio centrale, nelle geometrie dell'abitato dell'alta valle del Santerno, attualmente gestito dalla figlia Paola. Un punto di ritrovo diventato nel tempo un autentico riferimento, proprio sotto la gestione di Camaggi dietro al bancone fino ai primi anni '90, per intere generazioni di alidosiani.